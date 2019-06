Elden Ring : le nouveau FromSoftware se dévoile [UP : quelques informations]

Coté FromSoftware, confirmation à nouveau du gros leak de samedi avec, le nouveau projet signé Hidetaka Miyazaki en collaboration avec George RR Martin, le romancier derrière, et Bandai Namco qui se chargera de l'édition.Malheureusement, rien à se mettre sous la main hormis un teaser CG, pas même une fenêtre de sortie. Mais c'est assuré d'arriver sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.- Le développement a débuté après le dernier DLC de- Miyazaki a donc supervisé conjointementet- Conçu comme un titre davantage orienté fantasy.- Toujours action-RPG, toujours à la troisième personne.- Reviendra à certains fondamentaux des souls (beaucoup d'éléments RPG).- De multiples armes, magies… Bref, de quoi se refaire du build.- Bien sûr, le challenge sera toujours présent.- Comme, on pourra créer son personnage.- La collaboration avec George RR Martin s'est faite à la demande de Miyazaki, étant un grand fan dumais surtout, un de ses romans alliant fantasy et vampire.