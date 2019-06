Miracle : Baldur's Gate III vient d'être annoncé

Le miracle a eu lieu : presque 20 ans après le deuxième épisode,est à présent une réalité et comme l'affirmait les rumeurs, ce sera donc Larian Studios () qui s'occupera de ce chantier qui fait déjà pleurer de joies les fans.En voici un premier teaser CG pour ce titre qui sortira au moins sur PC (et Stadia).- Prévu sur Stadia, Steam et GOG.