[Rappel] Inside Xbox à 23h00 [Rappel] Inside Xbox à 23h00

Le rendez-vous mensuel de Microsoft tombera ce soir à 23h00 avec à nouveau une petite heure pour faire le point sur l'actualité de la marque Xbox avec plusieurs points à attendre, incluant les rumeurs :



- Un mot sur ce qui nous attend au prochain E3

- Présence de Rod Fergusson (The Coalition)

- Des infos sur l'extension de Sea of Thieves

- Du gameplay pour Rage 2

- Des nouvelles de Warhammer : Chaosbane

- Du Game Pass et de la rétro 360

- Probable confirmation officielle de la Xbox One All-Digital Edition



(Le format Youtube sera mis juste avant le début du show)