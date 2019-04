Sea of Thieves : gameplay de la MAJ Anniversary

Environ un an après son lancement,accueillera ce 30 avril sa grosse MAJ « Anniversary » qui a pu être essayé par une partie de la presse, estimant de manière quasi-unanime que le nouveau contenu a le potentiel d'apporter un véritable nouveau souffle à l'expérience.Les trois vidéos ci-dessous, fournies par IGN, font justement un premier état des lieux sur les trois piliers à retenir de cette update, à savoir :- Le début de la campagne scénarisée (9 missions au départ).- L'arrivée des quêtes pêche & cuisine- Le mode PVP qui mixera chasse aux trésors et affrontementsOutre cela, la MAJ proposera de nouvelles zones, des ennemis supplémentaires, un système plus poussé dans la destruction et réparation du bateau, ainsi que de nouveaux éléments de gameplay (comme les pièges et le harpon).