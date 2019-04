Sean Murray prépare l'après No Man's Sky

Celui dont on riait il y a bientôt trois ans a largement réussi à prouver que le dicton de Miyamoto n'avait plus lieu d'être à l'époque des jeux suivi : en retard ou pas, un jeu n'est pas forcément condamné à rester mauvais eten est le parfait exemple, ayant été transformé de fond en comble sans encore avoir achevé sa carrière car l'èrearrive, fait de plusieurs MAJ qui débuteront cet été par l'arrivée du multi et la VR.Désormais pardonné par une partie du public, Hello Games peut maintenant envisager l'avenir de manière plus sereine, et Sean Murray l'annonce d'ailleurs aujourd'hui : outre le petitqui sert actuellement à détendre une partie de l'équipe, le studio estIl faudra pourtant faire preuve de patience car même si Sean Murray regarde toujours vers l'infini, aucun recrutement supplémentaire ne semble à l'ordre du jour afin de limiter les risques.