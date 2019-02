Final Fantasy XV : date du chapitre final

Plus de deux ans après son lancement,mettra enfin un point final à sa carrière le 26 mars, date annoncée pour l'extension dédiée à l'immortel Ardyn Izunia, libéré après 2000 ans d'emprisonnement et prêt à prendre sa revanche sur le Royaume de Lucis (le DLC se déroule 35 ans avant les événement du jeu principal).Un chapitre ultime accompagné de son propre prologue que vous pouvez découvrir ci-dessous (sans les sous-titres FR pour le moment, mais on mettra à jour dès que possible) ainsi qu'un pack à venir au Japon qui proposera cette vidéo sur Blu-Ray, un artbook de 48 pages et le roman « The Dawn of the Future ». Roman qui sera prochainement disponible à l'unité en occident.