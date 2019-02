Des infos fraîches pour The Outer Worlds Des infos fraîches pour The Outer Worlds

Pour sa couverture sur The Outer Worlds, Game Informer a bien entendu eu l'occasion d'interviewé l'équipe d'Obsidian Entertainment en charge de ce projet pour le compte de Take-Two qui arrivera cette année (on nous promet sans retard) sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



Voici donc quelques informations à retenir pour ce RPG :



- Cycle jour/nuit en temps réel

- Vue FPS obligatoire (pas d'option TPS à la Fallout)

- Système de réputation (mais pas de moralité)

- Présence confirmée de compagnons

- A ce propos, en difficulté maximum, les compagnons sont sujet au permadeath

- Tous les PNJ peuvent être tués (mais il n'y a pas d'enfant)

- Inversement, vous pouvez finir le jeu sans tuer personne

- Obsidian s'est refusé aux QTE/mini-jeux pour le hack et le crochetage

- Le nombre de vos « défauts » à octroyer à l'avatar varie en fonction de la difficulté

- Vous pourrez rejoindre plusieurs factions en une seule partie

- Pas de radio musicale (probablement pour des raisons de budget)

- Il n'y a pas de « vrai » boss

- Il y aura apparemment un mode coopération (pas plus de précisions)

- Obsidian réfléchit à ouvrir le jeu au modding après le lancement

- Garanti sans micro-transactions



L'équipe tient également à rappeler qu'il s'agit d'un projet sous le label spécial de Take-Two (celui en soutien aux indépendants). Ce n'est pas un AAA et preuve en est du nombre assez réduit de développeurs : si Obsidian ne donne pas de chiffres, on parle d'une team comparable à celle de Star Wars : KOTOR 2 à l'époque, « voir un peu plus petite ». En passant, 20 % de ce groupe vient de l'équipe en charge de Fallout : New Vegas.



D'ailleurs, et toujours dans un soucis de transparence, le studio ne veut pas vendre de faux espoirs avec des centaines d'heures de jeu façon Elder Scrolls : la durée de vie est estimée entre « 15 et 40 heures » selon votre façon de jouer (et la difficulté sélectionnée), avec une volonté de miser sur la replay-value.