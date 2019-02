A Plague Tale : troisième carnet de développeur

revient dans l'actualité avec son troisième et dernier carnet de développeur, servant ici à présenter les deux grandes menaces de nos jeunes Hugo et Amicia : l'Inquisition, qui pourchasse ses derniers, et surtout les hordes de rats qui seront l'élément central dans cette aventure nous emmenant sur des terres françaises ravagées par la peste.Sortie prévue le 14 mai 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec version boîte et traduction intégrale (doublages & textes).