Anthem nous parle de son contenu post-game

Ben tiens, on en parlait à l'instant etrevient donc nous faire coucou avec sa deuxième vidéo de présentation pré-launch, abordant ici ce que vous trouverez à faire après avoir terminé la campagne principale.Dans son principe « run & loot » propre au genre, le titre proposera pas moins de six modes de difficulté dont la moitié accessible en étant au moins niveau 30 et après avoir vu les crédits de fin. Comme le veut la coutume, plus la difficulté grimpe, plus les récompenses seront à la hauteur pour se faire un build toujours plus imposant, avec les jolis éléments de customisation qui vont avec.A cela s'ajoutera les raids où la coopération sera de mise, les défis qui demanderont quelques heures ou un bon mois, les habituels events et bien entendu le suivi gratuit qui permettra de voir débarquer de nouvelles missions.Sortie toujours prévue pour le 22 février sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec une semaine d'avance (donc dès le 15) pour les abonnés EA/Origin Access et/ou ceux qui sont passés par la case précommande.