Left Alive : nouvelle présentation vidéo

C'est dans un mois (le 5 mars précisément) que sortira sur PC et PlayStation 4 le fameux, spin-off de la vieille franchisequi laissera de nouveau dans un tiroir le coté tactical pour une sorte de survival/action. Même si les méchas resteront présents, une bonne partie du jeu se déroulera directement aux commandes d'un trio de héros, et en voici justement un nouvel aperçu avec son producteur Shinji Hashimoto.Square Enix ajoute à cela un petit trailer du collector (159,99€, uniquement sur sa boutique officielle), incluant le jeu, un DLC, un artbook de 80 pages et surtout une bonne grosse figurine.