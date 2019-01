Dead or Alive 6 : trailers et une bêta sur PS4

Récemment reporté au 1er mars,sera tout de même disponible à l'essai aujourd'hui même, et plus précisément dès 17h00 avec l'ouverture de la bêta pour tous les joueurs PlayStation 4 (malheureusement, rien pour ceux sur PC et Xbox One).Une bêta qui servira avant tout de stress-test puisque limité aux versus en ligne (sur une seule arène), et qui s'achèvera déjà ce 14 janvier.Koei Tecmo publie en outre deux nouveaux trailers, dont un présentant deux personnages « bonus » : Nyotengu pour ceux qui précommanderont le jeu, et Phase-4 si vous choppez le collector (en numérique ou physique).