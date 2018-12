Travis Strike Again : deux vidéos de plus

Grasshopper continue de montrer à quoi ressembleront les niveaux/stages/mini-jeux (appelez ça comme vous voulez) de, avec ici deux de plus en vidéos, en rappelant que tous seront jouables à deux en coopération.Sortie prévue pour le 18 janvier 2019 sur Switch, en dématérialisé ou directement en boîte dans une édition qui intégrera le Season Pass, ce dernier proposant deux packs (février et avril) à raison de deux nouveaux personnages, trois stages et un boss.