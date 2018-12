Onimusha Remaster : gameplay & nouveau thème

Là où l'occident devra patienter jusqu'au 15 janvier, les japonais accueilleront le remaster HD dece 20 décembre (PC, PS4, One, Switch), intégrant on l'apprend un nouveau thème en collaboration avec le groupe Rookiez is Punk'd.Un extrait peut-être écouté dans la première vidéo servant de publicité locale, tandis que la deuxième offrira 14 minutes de gameplay.