Après Vayne (FFXII) et Locke (FFVI), le casting decontinue de s'enrichir avec la présentation de Rinoa (FFVIII), personnage qui fait sa première entrée dans la série comme c'était le cas des deux premiers, et de deux autres à venir : le dernier sera lui un combattant déjà apparu, sans qu'on sache lequel.La sortie de ce DLC, évidemment inclus dans le Season Pass, tombera courant août, sans plus de précisions.