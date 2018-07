Octopath Traveler : trailer de lancement

Nintendo délivre dès ce début de semaine le trailer de lancement d', le dernier Square Enix à venir exclusivement sur Switch avec son aventure portée par huit personnages dont on vous laissera le choix de départ, sans rien perdre au change puisqu'il sera possible ensuite de recruter les autres en cours de route.Sortie prévue le 13 juillet, avec une démo jouable toujours disponible vous donnant accès à 3h de jeu (et un transfert de sauvegardes).