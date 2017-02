Ni No Kuni II : images, vidéo et infos

Bandai Namco vient de mettre en ligne une vidéo de, qui n'apportera rien de neuf puisque Polygon l'avait déjà diffusée il y a peu. On repart tout de même avec quatre images de plus et quelques informations sur l'univers, ou plutôt la nouvelle équipe avec Evan (jeune roi destitué), Oliver qui sous sa jeune apparence se cache en fait le président (de 50 ans) d'un autre monde, et enfin Tani, qui a droit à l'un des statuts les plus connus de l'histoire du J-RPG : c'est une orpheline.Dans ce monde qui pendra place quelques siècles après le premier épisode, on découvrira les « Higgledies », de petites créatures qui remplaceront les familiers mais sans offrir les mêmes capacités. En effet, en combat, les trois persos principaux auront davantage d'importance tandis que les bestioles serviront inversement de soutien, avec impossibilité d'en abuser. Notons d'ailleurs que l'on pourra également utiliser leurs éléments pour aider à la progression dans les donjons.Le lancement reste prévu pour cette année sur PlayStation 4, mais également sur PC.