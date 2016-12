GC : nos impressions sur Battlefield 4 (PS4)

Impressions :

À l'E3 2013,avait fait sensation en présentant une version PC au-delà des espérances graphiques. Particulièrement impressionnante, la démo avait mis tout le monde d'accord : le titre serait très largement au-dessus de la concurrence. Encore plus que l'année précédente. Mais il restait une inconnue : les versions consoles. Et si l'on attend toujours de voir le rendu sur PlayStation 3 et Xbox 360, nous avons été invités durant la dernière GamesCom à essayer la version PlayStation 4. Pour l'occasion, les développeurs nous ont proposé de découvrir une nouvelle carte beaucoup plus petite que ce à quoi on est habitué au sein de la série. L'envie de proposer de l'action rapide probablement. On se sent du coup assez à l'étroit, surtout quand le but est de capturer quelques différents points d'importance pour s'assurer la victoire.Durant ce laps de temps, il faut bien évidemment défendre les points capturés (ou au contraire, les libérer de l'adversaire) en fraggant tout ce qui bouge pour la forme. Le feeling est toujours là, autant ne pas le nier, et ce qui fait la réputation de la saga est toujours en place vu qu'on s'amuse sans problème avec n'importe laquelle des différentes classes proposées d'entrée de jeu, avec une personnification de l'équipement qui a grandement gagné en souplesse depuis le précédent épisode. Moins fun en main qu'uncertes, vu qu'on peut désormais parler de cette nouvelle concurrence de taille, la faute sans doute à un gameplay plus classique, mais on reste dans du puret on n'aura aucun mal à y passer des dizaines d'heures quoi qu'il arrive.Visuellement en revanche, et c'était peut-être là l'élément central à remarquer sur cette démo, cette version PS4 était très loin (mais alors vraiment très loin) du résultat que l'on nous a montré sur PC il y a quelques mois. Certains diront que c'est somme toute logique vu la différence de hardware mais tout de même. À trois mois de la sortie de la version finale, il n'est vraiment pas concevable d'avoir à la place un tel résultat qui ne donne aucunement l'impression d'avoir franchi une nouvelle génération. Qu'il y ait quelques freezes ou des bugs d'affichages passent encore, mais sur une nouvelle console, et malgré les 60FPS annoncés, c'était tout sauf convaincant. L'excuse du mode multi ne prend pas et nous ne sommes plus face à une révolution graphique. Pire, un œil expert n'aura aucun mal à remarquer quesur PC s'avère plus impressionnant. Outch.A la hauteur de la saga même s'il faudra attendre la fin octobre pour savoir si les nouveautés méritent de repasser la caisse, Battlefield 4 reste un titre à fort potentiel qui n'a ici déçu que dans sa prestation console. PlayStation 4 en tout cas. On attendra tout de même la version finale prévue en même temps que la sortie de la console fin novembre pour pouvoir juger correctement la partie technique en multi comme en solo, en souhaitant une belle amélioration d'ici-là. Quant à la version Xbox One, mystère pour l'heure...