Japon : un bundle Switch + Ring Fit Adventure pour assurer sa place durant les fêtes

Soyons francs en disant que New Gen ou pas, Nintendo risque de squatter le sommet des charts japonaises pour cette fin d'année mais comme il faut bien marquer les fêtes, voilà que le constructeur annonce (au Japon) un nouveau bundle Switch avec son toujours aussi populaire titrequi permettra donc de brûler des calories avant ou après les repas de noël, sans prendre l'excuse d'un possible reconfinement. Malin.Un pack va probablement partir à toute vitesse au point qu'il est déjà conseillé pour les japonais de passer par la réservation dès le 14 novembre avant le lancement le 20 novembre, soit (coïncidence) le même jour qu'un certainqui peut ou non créer la surprise (sur Wii U, le premier a fait 70.000 ventes à la sortie, contre 25.000 sur Switch).