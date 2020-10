Good-Feel : une nouvelle IP Switch pour 2021 Good-Feel : une nouvelle IP Switch pour 2021

15 ans que le studio japonais Good-Feel existe et 15 ans que les mecs travaillent avec Nintendo, majoritairement pour des commandes allant de Wario à Kirby pour s'attarder plus récemment sur Yoshi avec les épisodes Wii U et Switch.



Mais en attendant un nouveau projet associé, l'équipe tente lentement mais sûrement de créer ses propres IP, tout d'abord avec le petit Monkey Barrels et fera de même l'année prochaine avec un nouveau titre « action » exclusivement Switch, dont on ne connaît rien hormis les quelques concept-arts ci-dessous. Ces derniers rappellent vaguement du Goemon, ce qui n'est pas étonnant quand on sait que le PDG Etsunobu Ebisu a bossé sur la licence en question pendant plusieurs années quand il créchait chez Konami.