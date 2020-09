Inazuma Eleven Heroes : 4 ans après l'annonce, le chantier prend encore du retard

La mauvaise blague continue concernant: le titre est techniquement encore reporté, même si l'on ne peut avoir des précisions puisqu'il n'y avait plus de période de sortie annoncée autre qu'un vague 2021 sur Switch et PS4.Les raisons évoquées par le PDG Akihiro Hino sont à la fois le souhait de faire de ce nouvel épisode le succès commercial attendu (car il faut dire que le dernier succès de Level-5 remonte à longtemps) mais aussi, et c'est surprenant, prioriser pour l'heure le suivi dequi a finalement peut-être trouvé son public sans en connaître encore la portée, le lancement n'ayant eu lieu cet été au Japon qu'en dématérialisé sur l'eShop Switch (plus tard sur PS4). Une MAJ majeure et gratuite arrivera d'ailleurs prochainement pour booster le contenu et apporter le multijoueur.qui sera remis en avant pour le TGS cette semaine aux cotés de, tandis querestera dans les limbes, lui qui fut annoncé en 2016 sous le nom de(de base uniquement sur 3DS) avant de devoir changer de nom et d'être rebooté : le chantier a pris un tel retard que la série anime à laquelle il était rattaché a eu depuis le temps de commencer et se terminer.