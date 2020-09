Borderlands 3 sur PS5 et Xbox Series : 4K, 60FPS et split-screen à 4 joueurs Borderlands 3 sur PS5 et Xbox Series : 4K, 60FPS et split-screen à 4 joueurs

On le voyait arriver et c'est confirmé : Borderlands 3 va également bénéficier d'une MAJ gratuite pour les consoles de nouvelle génération, avec d'ailleurs un bon travail réparti en trois points :



- Mode 4K/60FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series X (*)

- Ajout du split-screen jusqu'à 4 joueurs (**)

- Ajout du split-screen vertical pour le mode 2 joueurs (***)



(*) Pas sur Xbox Series S

(**) PC, PS5 Xbox SX, Xbox SS

(***) Tous les supports, même old-gen



Pas encore de date pour tout cela mais notez également qu'en 2021 verra arriver une autre option promise depuis un moment, celle du total cross-play.