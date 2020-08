Microsoft apporte ouvertement son soutien à Epic Games face à la politique d'Apple Microsoft apporte ouvertement son soutien à Epic Games face à la politique d'Apple

L'affaire « Epic Games VS Apple » ouvre un nouveau chapitre avec l'entrée en scène de Microsoft qui via un document juridique affirme son plein soutien à la lutte du premier face au géant de la pomme. Le compte-à-rebours pour Epic arrive en effet à terme : dans 3 jours, Fortnite deviendra injouable sur tout appareil iOS faute de pouvoir faire la MAJ, et le lendemain (donc vendredi), tous les comptes développeurs se verront révoqués, signifiant l'impossibilité de poursuivre l'exploitation de l'Unreal Engine sur les supports iPhone, iPad et Mac.



Une évidente prise de risque pour Epic qui compte mettre fin aux royalties jugés trop élevés (30%), mais également pour Apple qui est déjà pointé du doigt pour sa politique anti-concurrentielle qui pourrait lui coûter cher en cas de procès massif. Même si Microsoft à tout intérêt à se promener main dans la main avec Epic Games vu que de nombreux studios first-party exploitent l'Unreal Engine, la firme en profite pour rappeler qu'une telle décision peut sérieusement impacter les indépendants qui utilisent justement ce moteur sur mobile, empêchant pour eux aussi d'éventuelles MAJ, sans parler de ceux qui sont encore en train de développer des jeux dessus.



Mais c'est aussi une tentative de vengeance pour Microsoft, eux qui encore récemment se sont vus refuser l'arrivée du xCloud sur iOS, Apple prétextant qu'un tel service les empêcherait de délivrer l'assurance qualité requise pour chacun des jeux qui utiliseront ce service. N'importe quel analyste comprend surtout que xCloud serait un concurrent trop imposant pour le service Apple Arcade.