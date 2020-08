Embracer Group s'offre 4A Games (Metro) Embracer Group s'offre 4A Games (Metro)

La maison-mère de THQ Nordic, renommée il y a quelques temps Embracer Group pour ne plus porter à confusion, vient une nouvelle fois de sortir le chéquier pour récupérer non pas 1 mais 7 boîtes, permettant du coup de continuer de mettre en place un organigramme tentaculaire constitué de six branches.



1) Filiale THQ Nordic

- Rachat de Pow Pow Entertainment



2) Filiale Deep Silver



3) Filiale Saber Interactive

- Rachat de 4A Games (Metro)

- Rachat de New World Interactive (Insurgency)



4) Filiale Amplifier Game Invest :

- Rachat de Palindrome Interactive

- Rachat de Rare Earth Games

- Rachat de Vermila Studios



5) Filiale Coffee Stain



6) Filiale DECA Games

- Embracer Group vient de racheter cet éditeur allemand

- Spécialisé F2P et jeux sur mobile



L'entité possède désormais 40 studios à travers le monde. Parmi les titres attendus, on retiendra Wasteland 3, Gothic Remake, Biomutant, Dead Island 2, le remaster de Kingdom of Amalur, un nouveau Metro, un nouveau Saints Row...