[LEAK] Une fuite du prochain pad Xbox confirme (encore) la future Xbox Series S [LEAK] Une fuite du prochain pad Xbox confirme (encore) la future Xbox Series S

En matière de leak, on atteint encore un nouveau palier quand un random Twitter annonce avoir eu la possibilité d'acheter à on ne sait qui une manette Xbox Series X, chose qui pourrait clairement tenir du gros fake jusqu'à ce que The Verge confirme pleinement l'authenticité de la chose. Inutile de dire que le vendeur en question a maintenant tout intérêt à bien rester caché face aux snipers de Microsoft.



Mais bref, si la situation est cocasse, elle vient apporter une énième confirmation puisque le pack confirme précisément la compatibilité avec une certaine Xbox Series S, donc la fameuse Lockhart qui devrait être annoncé ce mois-ci, moins puissante que la SX mais également bien moins chère pour pousser le consommateur à la transition Next Gen.