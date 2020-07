[Rumeur] Quelques infos sur Resident Evil Village

Tout comme le septième épisode en son temps,(le 8 quoi) passe par quelques phases de tests auprès de quelques rares élus, et les sites Biohazard Declassified et RelyOnHorror (habitués des leaks depuis longtemps) ont réussi à mettre la main sur quelques informations venant d'un joueur ayant participé à ce qui ressemble à une session démo, même si on gardera quelques pincettes jusqu'à confirmation.Voici ce qui en sort :- La session de jeu prenait directement place dans le château, dans un des étages supérieurs avec besoin de trouver une clé pour ouvrir l'une des portes inférieures.- Les ennemis ont « la peau presque pourrie » avec de multiples tatouages sur le front et les mains.- Durant cette « démo », point d'ennemis particuliers type loup-garou de la BA, mais quelque chose de plus standard proche de RE4 avec ces villageois parlant une langue étrangère déformée.- Des ennemis qui seront dotés de poignards, épées, lances, haches… Certains n'auront pas d'arme mais pourront vous sauter dessus pour vous mordre voir vous balancer au sol.- Le boss de la démo est la sorcière Olga qui est accompagnée d'une nuée d'insectes. Une partie du combat demande de la discrétion pour ne pas être repéré. Lorsque Olga sera suffisamment blessé, elle mutera en une espèce de créature araignée.- Les armes à équiper nous même dans cette session sont un pistolet et un couteau qui restera incassable, pour contrebalancer le fait que les armes de mêlée récupérées sur la route se briseront assez facilement.- L'inventaire rappellera celui de RE4, tandis que le HUD reste proche de RE7.- Là encore pour rappeler RE4, une mystérieuse femme en robe longue servira de marchande mais pas que puisque partageant aussi des « rumeurs ».Sortie prévue pour 2021 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X.