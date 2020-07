Games With Gold : le programme d'août

Au tour de Microsoft de dévoiler sa liste des jeux gratuits pour les abonnés online (donc Games With Gold) et on continue de constater que tout part dans le Game Pass vu la pauvreté du programme, allant même jusqu'à fouiner dans la gamme Xbox Classic.A se demander si le service va se poursuivre dans la prochaine transition.Xbox One :(1 au 15 août)(16 au 31 août)Xbox 360 & Classic :(1er au 31 août)(16 août au 15 septembre)