Un petit report pour 13 Sentinels : Aegis Rim

Pour x raisons qui n'ont pas été fournies,se fera attendre un peu plus que prévu chez nous (de toute façon, depuis le temps...) vu que Atlus vient d'annoncer un petit report de deux semaines : la sortie est donc prévue pour ce 22 septembre, au lieu du 8, avec toujours l'obligation de se taper le patch Day One pour les trois du fond qui préfèrent les voix US aux japonaises.Rappelons que nous aurons les grands honneurs d'une traduction FR, ce qui va à ravir pour un titre plusieurs fois récompensé au Japon pour la qualité de son scénario.