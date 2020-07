Rocket League va passer free-to-play Rocket League va passer free-to-play

Indéniable gros succès surprise sur cette génération, il est vrai poussé d'entrée par le PlayStation Plus, Rocket League n'a pas l'intention de boucler ses valises à l'approche de la Next Gen et Psyonix a donc trouvé le moyen de relancer l'audience et apporter une nouvelle communauté : le passage en free-to-play.



Et ça ne va pas tarder puisque le grand changement aura lieu cet été, en même temps qu'un lancement sur l'Epic Games Store, et pour tous ceux qui ont déjà acheté le jeu depuis, des bonus de compensation sont à prévoir :



- La totalité des DLC offerts

- Un nouveau titre pour indiquer l'année où vous avez débuté le jeu

- Un upgrade de plus de 200 items en statut « légendaire »

- Un boost inédit (Golden Cosmos)

- Une bannière inédite

- Des roues inédites