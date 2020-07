Nikkei : plus d'un tiers du marché de la VR est entre les mains de Facebook

Il fut un temps, Sony dominait le marché de la VR dite « premium », c'est à dire en excluant tout de même le secteur mobile et ses broutilles à pas cher. Mais les choses ont bien évolué grâce à l'argument magique du prix et de l'accessibilité, notamment incarné par l'Oculus Quest qui pour moins de 500 balles vous permet de profiter des joies de la réalité virtuelle sans câbles ni PC.Résultat, Facebook a transformé le marché et le dernier rapport indique que non seulement la branche Oculus a rattrapé puis largement dépassé le PlayStation VR, mais également le mobile qui connaît un net recul depuis quelques temps.Un bilan rendu par le groupe financier Nikkei et qui ne concerne pourtant que 2019, mais l'écart devrait encore grandir cette année grâce aux arguments du Quest et une nouvelle gamme qui entrera en production à la fin du mois, pendant que Sony va continuer de se traîner son vieillissant PSVR pendant encore probablement 18 mois voir plus.Mais de manière globale, Nikkei se félicite d'un marché grandissant : juste pour le second semestre 2020, les prévisions de production sont 50 % plus élevées que pour la totalité de 2019.