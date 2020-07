[Rumeur] Jeff Grubb : le projet de The Initiative sera absent du Xbox Games Showcase [Rumeur] Jeff Grubb : le projet de The Initiative sera absent du Xbox Games Showcase

Jeff Grubb, qu'on n'a plus trop besoin de présenter depuis quelques temps, vient de lâcher quelques informations concernant le futur Xbox Games Showcase du 23 juillet, avec pour commencer une mauvaise nouvelle : en écho aux dernières rumeurs, il affirme que le premier projet du studio The Initiative ne sera pas présent (certains supposent que c'est un reboot de Perfect Dark) mais évite néanmoins de dire s'il y a une chance d'en entendre parler plus tard cette année. Si on continue de lire entre les lignes, le fait qu'il ne cite pas un certain Fable (lui aussi dans la dernière rumeur) laisse entendre que lui pourrait bien être présent.



Dans le même temps, il en profite pour confirmer que MS ne compte pas lâcher la date exacte et surtout le prix de la Next Gen, préférant attendre « l'autre » show du mois d'août, où devrait être révélé le modèle Lockhart.