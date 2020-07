Giancarlo Esposito sera bien dans Far Cry 6

On le voyait clairement arriver lorsque Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian…) avait annoncé être au casting d'un futur jeu AAA, surtout quand ZugheEx en ajoutait une couche en déclarant que le titre serait dévoilé ce mois-ci, et GameReactor vient briser le faux suspense vu qu'ils sont visiblement au courant : l'homme prêtera bien son visage et sa voix dans, et on imagine sans mal qu'on tient le méchant de ce nouvel épisode.Plus qu'à attendre la conférence live d'Ubisoft le 12 juillet à 21h00 pour vérifier tout cela.