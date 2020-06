[Rumeur] La nouvelle adaptation de Harry Potter sera dévoilée après le DC Fandome (août) [Rumeur] La nouvelle adaptation de Harry Potter sera dévoilée après le DC Fandome (août)

On sait vu les rumeurs bien fiables qu'un projet AAA Harry Potter est en développement du coté de Warner Bros Interactive et en attendant que l'annonce officielle soit faire, c'est Bloomberg qui a été recueillir des informations auprès de deux sources que l'on pourrait qualifier de très bonnes, puisqu'il s'agit de deux employés en charge du chantier.



Et les deux employés justement, ils viennent d'Avalanche Software (Just Cause, Mad Max) qui balancent donc plusieurs choses :



- Prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X

- Objectif d'un lancement pour fin 2021

- Le jeu aurait bien dû être annoncé à l'E3

- Il sera finalement dévoilé « après le DC Fandome » d'août où Warner fera avant tout un focus sur les nouveaux projets de Warner Montréal et Rocksteady (supposé être respectivement Gotham Knights et Suicide Squad)



Accessoirement, les deux sources mentionnent que l'équipe est actuellement un peu mal à l'aise avec les récentes déclarations jugée transphobes de la romancière J.R. Rowling.