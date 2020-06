[Rumeur] Les 3 autres jeux EA à venir cette année sur Switch, dont NFS Hot Pursuit [Rumeur] Les 3 autres jeux EA à venir cette année sur Switch, dont NFS Hot Pursuit

Toujours aussi bavard dès qu'il a un clavier devant ses yeux, Jeff Grubb de Venturebeat vient de lâcher l'information concrète sur l'identité des 7 jeux Electronic Arts qui vont voir le jour cette année sur Switch, marquant un regain de soutien de la part d'un éditeur qui s'est montré très discret jusque là sur la console de Nintendo, même si nous ne sommes toujours pas dans la grande ambition.



Donc de ces 7 titres, on en connaissait officiellement 4 :



- Burnout Paradise Remastered (disponible depuis peu)

- FIFA 21

- Apex Legends

- Lost in Random



Et les 3 autres sont donc :



- Un projet EA Originals de Velan Studios (anciens d'Activision)

- Un remaster du très bon Need for Speed : Hot Pursuit

- Plants VS Zombies : Battle for Neighborville



A noter qu'on ignore encore si les deux premiers cités auront droit à des versions PS4/One pour l'occasion, mais si tout cela est confirmé, ça signifie que la Switch devra passer outre la Mass Effect Trilogy alors qu'il y avait largement moyen de la placer dessus. Tant pis.



UPDATE



- Le remaster de Need for Speed : Hot Pursuit sortira également sur PC, PS4 & One.

- Le portage de Plants VS Zombies : Battle for Neighborville attendra début 2021.