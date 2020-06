Un futur rachat en vue pour Bloober Team

Actuellement en charge du remaster Next Gen d'mais également deannoncé exclusivement sur PC et Xbox Series X, le studio Bloober Team semble vouloir se refaire une santé financière de la manière la plus simple qui soit : le rachat.C'est le site financier polonaisqui a lâché l'information attestant que le groupe est actuellement à la recherche d'un mécène pour une acquisition claire (ou une fusion dans le pire des cas) avec déjà des intéressés à la table, dont trois US, deux en Pologne et un coté Royaume-Uni.Difficile de jouer la carte de l'estimation pour le moment et même si certains pensent que Microsoft est un candidat naturel, justement après l'annonce desans oubliersorti en exclusivité temporaire sur One (et directement dans le Game Pass), rien n'empêche un vainqueur inattendu, qui en tout cas ne devrait pas être Techland (également polonais), eux qui doivent déjà se dépatouiller de leurs propres problèmes après avoir justement fermé leur tentative de branche éditeur.