Star Wars BFII sera bien ''l'autre'' jeu PS+

Avec un certain temps de retard, car peut être que le responsable a oublié que nous étions hier mercredi, Sony balance l'identité du deuxième jeu PS Plus du mois de juin, et ce sera donccomme le sous-entendaient les leaks, rejoignantqui est déjà disponible.SW Battlefront II attendra lui la date naturelle de la MAJ du service, donc le 2 juin, qui vous le savez maintenant sera le jour de la réouverture des bars, restaurants et salles de sport. Et ça, c'est bien.