Si NiOh 3 il y a, Fumihiko Yasuda souhaite un changement complet d'époque Si NiOh 3 il y a, Fumihiko Yasuda souhaite un changement complet d'époque

Les prévisions et disons « souhaits » de Fumihiko Yasuda ne sont décidément pas à prendre pour argent comptant tant les déclarations peuvent évoluer d'un mois à l'autre. A l'époque du premier NiOh, on se souvient notamment qu'il annonçait que le jeu ne verrait pas le jour sur PC et qu'il était hors de question d'avoir un mode facile, pour finalement voir arriver une version PC et des MAJ s'amusant souvent à nerfer la puissance des opposants. Il a également dit que s'il y avait un NiOh 2, il prendrait probablement place dans une nouvelle ère et nous en sommes finalement restés à l'ère Sengoku.



Et face à ses envies de désormais se tourner vers une nouvelle IP pour la prochaine génération, voilà aujourd'hui que l'homme nous parle finalement de NiOh 3, sans officialiser quoi que ce soit évidemment. C'est lors de la MomoConline que le réalisateur a en effet déclaré que « si » NiOh 3 venait à voir le jour, il avait déjà réfléchi au fait qu'il était sérieusement temps de changer de cadre, estimant avoir retourné l'essentiel de l'ère Sengoku dans les deux premiers épisodes, et a l'esprit qui pointe vers la mythologie celtique, plus particulièrement irlandaise, et pourquoi pas les Trois Royaumes qui sont un peu l'une des grandes spécialités de Koei Tecmo.



En attendant, NiOh 2, c'est plus d'un million de ventes sur un laps de temps certes plus long que le premier épisode, mais un chiffre apparemment satisfaisant pour Yasuda qui doit encore plancher sur les trois extensions dont la première déboulera fin juillet.