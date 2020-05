Final Fantasy XIV ARR peut être récupéré gratuitement sur le PS Store (mais jusqu'au 26 mai) Final Fantasy XIV ARR peut être récupéré gratuitement sur le PS Store (mais jusqu'au 26 mai)

Sans communiqué préalable, on peut découvrir via le PlayStation Store que Final Fantasy XIV : A Realm Reborn est désormais récupérable gratuitement, ou du moins jusqu'au 26 mai. Pour être précis, cela ne veut pas dire que vous ne pourrez y jouer que 4 jours puisque c'est bien le client complet que vous allez récupérer, incluant la période d'essai gratuit de 30 jours (après quoi, il faut s'abonner).



Vous pouvez donc tout à fait récupérer votre jeu de suite et attendre tout simplement plus tard avant de vous créer un compte pour profiter de votre mois d'essai, ce qui est d'autant plus judicieux qu'une grosse MAJ améliorant le jeu de base doit arriver cet été.