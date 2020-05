[Rumeur] Gran Turismo 7 en fin d'année ?

Partenaire officiel de PlayStation et Polyphony Digital (et donc forcément au courant de certaines choses pour l'avenir), le fabricant d'accessoire Next Level Racing a vraisemblablement fait une énorme bourde en publiant sur son compte Instagram officiel le visuel ci-dessous, accompagné de la simple question « Quel jeu de course attendez-vous le plus en 2020 ? ».Problème, et de taille, si les mentions deetsont logiques, il en est tout autre du logoqui n'a même pas été annoncé même si le chantier d'un nouvel épisode pour la PlayStation 5 est évidemment obvious. La surprise serait donc que ce nouvel épisode sortirait donc cette année au lancement même de la nouvelle console de Sony, ce qui serait un argument de poids d'entrée de jeu, et on imagine mal une sortie PS4 dans la même configuration que(même si l'épisode s'est plutôt bien vendu sur la longueur).Bref, toujours est-il que Next Level Racing a tenté de se rattraper, d'abord en supprimant le visuel, pour ensuite publier un communiqué pour attester qu'ils ne savent rien, que c'était une erreur et que de toute façon, l'équipe avait récupéré un logo random sur internet. Un papier qui semble sonner un peu faux, surtout que les fouineurs de la toile ont en fait remarqué… que personne n'avait posté ce logo jusqu'à présent.Si vérifié, nous aurons l'information officielle d'ici deux ou trois semaines, les rumeurs penchant vers une première présentation des jeux PlayStation 5 pour début juin.