Embracer Group a 118 jeux en développement

La stratégie mise en place par Embracer Group (ex-THQ Nordic) se met doucement en place et prouve son efficacité au fil du temps, la boîte faisant aujourd'hui part du fait d'avoir 118 jeux en cours de développement (!) dont 69 encore non annoncés.



Parmi les titres déjà connus, on trouve donc :



- Biomutant

- Wasteland 3

- The Guild 3

- Gothic Remake

- Desperados 3

- Destroy All Humans ! Remake

- Dead Island 2

- Saints Row The Third Remastered

- Deep Rock Galactic

- NBA 2K Playgrounds

- WWE 2K Playgrounds



Alors bien sûr, il y a dans le lot beaucoup de projets mineurs et quelques adaptations (du genre « Bob L'Éponge ») mais la liste reste loin d'être dégueulasse pour celui qui ne devait incarner un temps qu'une usine à AA et qui commence à prendre de plus en plus de poids, même commercialement : on nous signale en passant que World War Z a dépassé les 3 millions de ventes.



Autres projets « annoncés » mais pas encore dévoilés :



- Nouveau Saints Row

- Nouveau Metro

- Kingdom Come 2



Et on rappelle enfin que la boîte possède aujourd'hui des licences comme Alone in the Dark, TimeSplitters, Carmageddon, Kingdoms of Amalur ou encore Risen.