New Super Lucky's Tale repéré sur PS4 & One

On se doutait bien que le portage (grandement amélioré)n'allait pas rester indéfiniment une exclusivité Switch, et il se profile via plusieurs revendeurs du web qu'une version Xbox One est dans les cartons pour une arrivée prévue le 30 juin, mais pas que puisque la licence se poserait le même jour (et pour la première fois) sur PlayStation 4.L'occasion pour certains de découvrir un platformer à l'ancienne qui ne cherchait aucunement la révolution, sur aucun des points, mais qui offrait une expérience bien agréable. Le « bon petit jeu » en somme.