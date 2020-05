Ghost of Tsushima : 18mn de présentation de jeudi Ghost of Tsushima : 18mn de présentation de jeudi

Ce sera probablement le dernier State of Play majeur de l'ère PlayStation 4 et ce sera donc tout naturellement Ghost of Tsushima qui aura l'honneur d'être le seul et unique représentant de ce show qui se tiendra ce jeudi 14 mai à 22h00 (heure FR).



18 minutes de présentation pour le titre de Sucker Punch qui arrivera le 17 juillet et Sony a tenu à répéter une deuxième fois que ce sera Ghost of Tsushima et rien d'autres, donc « aucune information sur la PlayStation 5 dans ce numéro ». Compris ?