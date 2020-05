Assassin's Creed Valhalla : sur XSX, Ubisoft mise pour l'heure sur du 30FPS (+ info DLC) Assassin's Creed Valhalla : sur XSX, Ubisoft mise pour l'heure sur du 30FPS (+ info DLC)

Les colonnes de specs ne signifient pas grand-chose en fonction de ce que chacun souhaite en faire et si les futurs possesseurs de Xbox Series X pouvaient légitimement croiser les doigts concernant leur version d'Assassin's Creed Valhalla du coté de frame-rate, Ubisoft ne fait aucunement dans la prise de risque en déclarant que le titre tournera à 30FPS, même si les choses peuvent évoluer d'ici 5-6 mois.



Même s'il en reste ainsi (et que rien n'empêche des options comme ça devient à la mode), ce nouvel épisode exploitera un minimum la machine avec des graphismes améliorés, de la 4K et une utilisation du SSD pour accélérer drastiquement les temps de chargement afin de se plonger dans ce monde « sans interruption ».



Et pour rester dans le sujet, indiquons également que le Season Pass a commencé à livrer ses secrets avec notamment une extension qui dévoilera la « cruelle vérité » derrière La Légende de Beowulf, conte faisant partie du folklore anglo-saxon, d'ailleurs déjà adapté dans un film accessoirement assez mauvais.