13 Sentinels dépasse les 130.000 ventes 13 Sentinels dépasse les 130.000 ventes

Après un développement houleux et une phrase marketing où Atlus semblait bien avoir du mal à vendre son produit, 13 Sentinels : Aegis Rim est finalement un succès au regard de son statut d'expérience essentiellement narrative saupoudrée de phases RTS : le dernier Vanillaware revendique aujourd'hui 130.000 ventes au Japon grâce au bouche-à-oreille et les retours critiques de la communauté, ayant remporté lors des Awards Famitsu Dengeki la médaille de la meilleure nouvelle IP de 2019, et surtout du meilleur scénario.



De quoi attiser quelques curiosités chez les occidentaux mais malheureusement, SEGA n'a toujours pas annoncé la moindre localisation aux USA comme en Europe.