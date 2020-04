Picross S4 annoncé et daté sur Switch

C'est donc officiel : comme l'a teasé Jupiter dans la journée,est bien une réalité et arrivera jeudi prochain sur l'eShop Switch pour 9,99€, et ce sur l'ensemble des territoires.Et comme à chaque nouveau cru, le développeur se devait de gonfler le contenu donc si l'on retrouvera les différents modes mis en place au fil des épisodes (Standard, Clip, Mega et le bien moyen Color), pas de tentatives foireuses cette fois mais une rehausse du challenge : les puzzles 30x30, dont certains à débloquer si vous avez des saves de S1, S2 et S3.Notons également l'ajout d'un mode multi pour ceux qui n'arrivent pas à réfléchir seuls.