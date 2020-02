Coronavirus : la GDC 2020 annulée (voire reportée) Coronavirus : la GDC 2020 annulée (voire reportée)

Il y a deux jours, certains se sont permis la vanne sur Twitter : à force de voir des RDV annulées pour la GDC 2020 (Los Angeles), la prochaine annonce serait que la « GDC annule son RDV à la GDC ». Et c'est en fait devenu une réalité.



Car conscient de ne plus pouvoir tenir un événement correct face à la menace du Coronavirus, les organisateurs du salon avant tout pro-business ont préféré jeté l'éponge et ont déclaré à titre exceptionnel qu'une nouvelle édition aura finalement lieu cet été au lieu du mois prochain. Microsoft, Kojima Prod, Electronic Arts, Epic Games, Activision et d'autres grands noms de l'industrie faisaient partie de ceux qui avaient fait une croix sur leur venue.



Bien entendu, le report de l'event est avant tout une note d'intention : avec une épidémie grimpante et un statut de menace portée à « très élevée » par l'OMS, personne ne peut aujourd'hui dire ce qu'il en sera dans les mois à venir.