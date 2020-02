Devil May Cry V passe les 3 millions (+ MAJ des données softwares de Capcom) Devil May Cry V passe les 3 millions (+ MAJ des données softwares de Capcom)

Capcom a mis à jour ses chiffres softwares avec un principal fait d'armes : Devil May Cry V a dépassé les 3 millions de ventes, ce qui est une très haute performance pour cette franchise qu'on pensait un temps perdu : pour donner un ordre d'idée, DMC4 a mis près de 10 ans pour atteindre ce palier. Autant dire qu'une suite est hautement envisageable.



Chiffres mis à jour :

(entre parenthèse, l'update depuis le dernier rapport)



- Resident Evil 2 Remake : 5,8 millions (+1,1 million)

- Monster Hunter World : 14,9 millions (+800.000)

- Monster Hunter World : Iceborne : 3,2 millions (+400.000)

- Devil May Cry V : 3,1 millions (+400.000)

- Street Fighter V : 4,1 millions (+200.000)

- Resident Evil 7 : 7 millions (+200.000)

- Monster Hunter Generations Ultimate : 3,4 millions (+100.000)

- Resident Evil 5 (PC/PS3/360) : 7,6 millions (+100.000)

- Resident Evil 5 HD (PS4/One) : 1,6 millions (+100.000)

- Devil May Cry 4 Special Edition (PC, PS4, One) : 1,4 million (N)



MAJ des chiffres de franchise :



- Resident Evil : 95 millions (+2 millions)

- Monster Hunter : 60 millions (+2 millions)

- Street Fighter : 44 millions (+1 million)

- Devil May Cry : 21 millions (+1 million)

- Ace Attorney : 7,3 millions (+100.000)

- Dragon's Dogma : 4,9 millions (+100.000)