Charts UK : l'endurant Ring Fit Adventure Charts UK : l'endurant Ring Fit Adventure

Le manque actuel de grosses sorties empêche le renouvellement des charts de ce début d'année, et le sujet principal du dernier rapport UK de Chart-Track porte sur la Switch, qui après une rupture de stock post-noël vient d'être enfin réapprovisionné en masse, permettant des boosts dans tous les sens : Mario Kart 8 Deluxe (+19%), Zelda : Break of the Wild (+25%), Luigi's Mansion 3 (+19%) ou encore Minecraft (197 %).



Celui qui se remarque d'ailleurs le plus est Ring Fit Adventure, lui aussi sujet à de constante rupture et qui redécolle avec un joli +822 % pour parvenir à la 7ème place.



Rappelons que cet improbable mélange entre le RPG et le fitness, balancé d'un peu nulle part, s'est vendu à près de 2,2 millions d'exemplaires (chiffres arrêtés au 31 décembre).



1. Call of Duty : Modern Warfare (=)

2. FIFA 20 (+3)

3. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

4. Grand Theft Auto V (-1)

5. Star Wars Jedi : Fallen Order (-1)

6. Minecraft Switch (+19)

7. Ring Fit Adventure (Retour)

8. Luigi's Mansion 3 (=)

9. Dragon Ball Z : Kakarot (-7)

10. Zelda : Breath of the Wild (=)