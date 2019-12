2K confirme le chantier d'un nouveau Bioshock 2K confirme le chantier d'un nouveau Bioshock

Il était temps ! Après des années de rumeur, 2K Games confirme enfin officiellement le développement d'un nouveau Bioshock, mais il faudra se montrer très patient puisqu'on nous parle d'un chantier qui prendra encore quelques années, signifiant donc à coup sûr un pur produit Next Gen.



Le projet est entre les mains du nouveau studio « Cloud Chamber » et on n'en saura pas plus malgré les demandes insistantes d'IGN, le porte-parole s'étant refusé à donner le moindre indice sur la localisation, ni s'il s'agirait d'une suite ou d'un nouveau départ.



UPDATE

Selon jason Schreier de Kotaku qui cite pas moins de quatre sources :



- Si le retour de la franchise a pris si longtemps, c'est qu'un premier projet fut lancé en 2015 (chez Creative Assembly), annulé entre temps.

- Ce nouveau chantier a lui démarré en 2017.

- Du personnel de Hangar13 participe au développement.

- La narration sera toujours au cœur de ce nouvel épisode.