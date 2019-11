Cyberpunk 2077 : le plein d'informations Cyberpunk 2077 : le plein d'informations

Comme chaque année, CD Projekt Red a organisé un petit événement communautaire, cette fois dans l'un des bars de Varsovie, décoré aux couleurs de Cyberpunk 2077. Petite bouffe, boissons avec ou sans alcool, goodies, rediffusion du trailer E3 avec cette fois le doublage polonais, et surtout session de questions/réponses avec une partie de l'équipe en charge du dit-jeu.



L'un des invités a pris note de ce dernier point, et nous a donc livré son compte-rendu via Reddit, donc voici les éléments d'importance :



- Oui, il sera tout à fait possible de répondre à la demande de Johnny Silverhand (Keanu Reeves on rappelle), à savoir détruire la ville.

- Dans la durée de vie et uniquement dans l'aspect « quête principale + quêtes secondaires majeures », le jeu devrait être un peu plus court que The Witcher 3, mais avec une rejouabilité bien plus grande.

- CDPR tient à garder cette équilibre entre ce que l'on appelle le « loot utile » et le « loot inutile ». Car si le premier cas est donc utile pour le joueur (des armes par exemple), des objets un peu random qui risquent de finir à la revente ont pour le développeur une utilité en terme de background. Comprendre juste indiquer que ce qui est inutile pour le héros pouvait avoir de l'utilité pour un PNJ dans ce monde.

- Les développeurs restent évasifs sur le end-game, déclarant juste avoir trouvé « une technique sympa » pour le faire.

- Mettre trop longtemps à répondre lors d'un dialogue pourra juste agacer certains interlocuteurs, mais avoir aussi des conséquences plus importantes avec d'autres.

- Parlant des quêtes annexes, les développeurs décrivent celles de The Witcher 3 comme « une seule ligne avec plusieurs branches », alors que celles de Cyberpunk 2077 peuvent voir les branches se développer, jusqu'à se lier à d'autres. En bref, des choix dans certaines quêtes annexes pourront avoir des répercussions sur d'autres, et même dans l'histoire principale.



- Contrairement à The Witcher 2 qui voyait son deuxième acte totalement modifié en fonction des choix, on nous évoque ici que toutes les principales zones de l'histoire seront accessibles quoi qu'il arrive, mais que les choix détermineront simplement la façon d'explorer ces lieux. Pour autant, certains emplacements (type bâtiment) pourront devenir interdit d'accès.

- Il semble y avoir des plans sur la personnalisation de nos véhicules, mais CDPR demande d'être encore un peu patient.

- On ne pourra pas acheter de nouveaux appartements mais le votre évoluera suffisamment aussi bien en fonction de vos choix qu'au fil de l'aventure.

- La physique du véhicule sera plus réaliste que dans un jeu comme GTA, sans non plus tomber dans de la simulation.

- Le cycle jour/nuit aura évidemment un impact sur le gameplay (du genre des gardes qui dorment) mais également sur les cinématiques susceptibles de changer selon l'heure.

- Les limites du monde ouvert fonctionneront comme dans The Witcher 3 : il n'y aura pas de limite « naturelle » mais le jeu vous rappellera à l'ordre quand vous commencerez à aller trop loin.

- La police interviendra si vous commencez à massacrer des civils en pleine rue, ou si vous roulez dessus avec votre voiture. Pour autant, frapper quelqu'un même un peu au hasard ne les fera pas lever le pied : à Night City, la violence est une routine.

- La météo dynamique n'affectera pas le gameplay mais uniquement l'IA des PNJ : sous la pluie, certains sortiront leur parapluie, ou iront s'abriter temporairement.

- On pourra créer n'importe quel objet, exception faite des vêtements et implants. Ces derniers pourront néanmoins être modifiés.

- Il y aura bien des éléments destructibles dans l'environnement, mais ne vous attendez pas à raser un quartier entier.



- On ne pourra pas (techniquement) sauter les cinématiques car les dialogues et les choix qui vont avec ont cette fois beaucoup trop d'importance sur la progression. Néanmoins, les développeurs promettent une solution pas comme les autres, mais invitent les joueurs à la découvrir par eux-mêmes.

- Oui, il y aura des scènes de sexe, suffisamment pour « satisfaire tout le monde ».

- Votre personnage sera de base équipé d'un traducteur automatique, mais qui ne fonctionnera que pour les langues les plus courantes. Pour certaines, il faudra acheter des MAJ (in-game hein), sauf si bien sûr vous comprenez la langue.



- Des outils de modding sont à l'esprit mais les infos officielles attendront.

- La diversité des modèles de PNJ sera bien plus élevée que dans The Witcher 3, mais la limitation de mémoire les forcera peut-être à quelques compromis. Le but reste de proposer une distinction maximum sans compromettre les performances.



Rendez-vous le 16 avril 2020 pour découvrir tout ça.