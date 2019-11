Oublié, Battleborn va mourir en silence

On osera dire qu'on le pensait déjà enterrée depuis belles lurettes mais dans les tréfonds des serveurs de Gearbox,est encore en vie, du moins provisoirement puisque le développeur s'est décidé à annoncer la mort prochaine de son Battle Arena qui n'a jamais connu le succès, même après son passage en F2P.L'exécution débutera le 24 février 2020 avec la fermeture de la boutique de micro-transactions, pour environ un an plus tard (janvier 2021) la mise à l'arrêt définitif du service, rendant le titre forcément injouable puisque exclusivement multi.